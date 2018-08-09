Ликвидацию банка "Национальный кредит" продлили еще на год

Как сказано в сообщении Фонда, опубликованного в среду, 8 августа, принято решение продлить ликвидацию банка с 1 сентября 2018 года до 31 августа 2019 года включительно.

В Фонде также отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидатора банка Александра Волкова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, временная администрация в банк " Национальный кредит" была введена в 2009 году. Тогда там приняли решение увеличить уставный капитал в 2,1 раза, или на 30 миллионов гривен - до 58,085 миллиона гривен, путем дополнительной эмиссии акций.