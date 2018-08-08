Нацбанк на среду немного опустил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 8 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2702,1054 грн;
100 евро - 3134,9827 грн;
При этом регулятор установил на 8 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1057.233821;
Серебро - 13.398597;
Платина - 725.757857;
Палладий - 802.520715.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 7 августа, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2713.1725 грн;
100 евро - 3131,8150 грн;
Как сообща УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.
Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.