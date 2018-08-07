12:15 07.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник снизился до 27,32 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 7 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 12 копеек.

Наличный доллар во вторник снизился до 27,32 гривен

Наличный евро потерял 15 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,32 гривен, а евро можно купить по 31,73 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,60 - 27,25, продажи 27,18 - 27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,0391, продажи - 27,3290 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,55 - 31,55, продажи - 31,49 - 32,32 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1736, продажи - 31,7353 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,820 - 4,230, продажи - 4,200 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,937, продажи 4,332 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 6 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 15 копеек. Наличный евро набрал восемь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,44 гривен, а евро можно было купить по 31,88 гривен.


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