09:49 02.08.2018 | Экономика | Новости
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Повысились мировые цены на нефть

В четверг утром, второго августа, фьючерсы на североморскую нефтяную смесь поднялись в цене до 72,55 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют сведения из рейтинга Bloomberg.

Повысились мировые цены на нефть

Таким образом, по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,22%.

Согласно недавно полученным данным, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,74 доллара за баррель, прибавив 0,12%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудничество между картелем и Москвой значительно возросло за последние два года. Сокращение квот на добычу, решение о котором было принято в конце 2016 года, принесло после периода падения цен на нефть ожидаемую перемену на рынке. Кремлю стало значительно легче планировать бюджет на фоне роста цен на энергоресурсы.


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