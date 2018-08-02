Повысились мировые цены на нефть

Таким образом, по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,22%.

Согласно недавно полученным данным, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,74 доллара за баррель, прибавив 0,12%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудничество между картелем и Москвой значительно возросло за последние два года. Сокращение квот на добычу, решение о котором было принято в конце 2016 года, принесло после периода падения цен на нефть ожидаемую перемену на рынке. Кремлю стало значительно легче планировать бюджет на фоне роста цен на энергоресурсы.