Венесуэла в августе проведет деноминацию

Она будет проведена в соотношении 100 000 боливаров к 1. При этом ранее планировалось "убрать" всего три нуля.

Как сообщает венесуэльское национальное телерадиовещание, официальный указ президент планирует опубликовать в следующем месяце. Вместе с тем сам глава государства заявил, что новая валюта получит название "суверенный боливар" и будет привязана к криптовалюте петро.

Она должно проникнуть во всю внутреннюю и внешнюю экономическую активность Венесуэлы и стать одним из стабилизирующих столпов национальной финансовой системы, - сказал Мадуро.

Напомним, петро - первая государственная национальная криптовалюта в мире, разработанная правительством Венесуэлы и обеспеченная такими активами, как нефть.

Как сообщал УРА-Информ, на сегодняшний день ситуация в Венесуэле аналогична той, которая сложилась в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов. К конце года инфляция в стране может достичь миллиона процентов. Такой прогноз сделали аналитики Международного валютного фонда.