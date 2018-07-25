НБУ предупреждает о возможном мошеннике на рынке

Одна из таки компаний - Royal Standard. Она предлагает гражданам Украины депозиты на не рыночных условиях. Вместе с тем статуса финансового учреждения и лицензий украинских регуляторов у нее нет. Как сообщает в среду4, 25 июля, на своей страничке Facebook Национальный банк Украины, регулятор не предоставляет лицензий на привлечение депозитов или кредитование структурам, которые не имеют статуса банка.

В то же время эта компания не получала таких лицензий и от других регуляторов финансового сектора - Нацкомфинуслуг и НКЦБФР. Более того, Royal Standard вообще не имеет статуса финансового учреждения. То есть компания по закону не может привлекать депозиты и выдавать кредиты, - подчеркивает НБУ, добавив, что эта фирма обещает вкладчикам проценты по депозитам гораздо выше банковских, а деньги предлагается вносить наличными в офисе или перечислять на их банковский счет. Проценты Royal Standard обещает выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре.

В связи с чем, НБУ обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать деятельность этой компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, клиентам государственного " ПриватБанка" начали приходить "письма счастья". При помощи таких писем мошенники выуживают деньги у людей. Уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом Приват24.