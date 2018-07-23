23:19 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199594:labazovych

Власти Америки полностью поддерживают Украину по "Северному потоку-2"

Украинское правительство совместно с американскими представителями рассматривают российский проект "Северный поток-2" как угрозу энергобезопасности Европы.

Власти Америки полностью поддерживают Украину по

Об этом стало известно во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

Как отметил Гройсман, в данное время вопрос энергосектора очень важный для украинского государства. Также глава Кабмина подчеркнул, что он очень счастлив, что США проявляют большой интерес к российскому проекту.

"Мы готовы обсуждать широкий спектр вопросов нашего взаимодействия именно в энергосфере", - отметил премьер-министр Украины.

В свою очередь заместитель госсекретаря отметил полную поддержку Украины в вопросе энергобезопасности. Кроме того, он заявил, что власти США будут поддерживать позицию относительно проекта "Северный поток -2" и продолжение транзита газа через Украину.

"Эти два компонента - взаимосвязаны, и они являются составной энергобезопасности Европы. США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу", - сказал в ответ Феннон.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковла руководство Германии в отношении подхода к вопросу строительства "Северного потока-2".


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские туристы вернутся сегодня из Барселоны В Японии от жары продолжают умирать люди Вашингтон отвергает идею Путина об организации референдума в Донбассе ОгоЯкіЛюди: Празднование Дня бухгалтера в Украине - ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив