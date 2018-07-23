Власти Америки полностью поддерживают Украину по "Северному потоку-2"

Об этом стало известно во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

Как отметил Гройсман, в данное время вопрос энергосектора очень важный для украинского государства. Также глава Кабмина подчеркнул, что он очень счастлив, что США проявляют большой интерес к российскому проекту.

"Мы готовы обсуждать широкий спектр вопросов нашего взаимодействия именно в энергосфере", - отметил премьер-министр Украины.

В свою очередь заместитель госсекретаря отметил полную поддержку Украины в вопросе энергобезопасности. Кроме того, он заявил, что власти США будут поддерживать позицию относительно проекта "Северный поток -2" и продолжение транзита газа через Украину.

"Эти два компонента - взаимосвязаны, и они являются составной энергобезопасности Европы. США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу", - сказал в ответ Феннон.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковла руководство Германии в отношении подхода к вопросу строительства "Северного потока-2".