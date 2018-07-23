Нацбанк на понедельник укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 23 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2644,6104 грн;
100 евро - 3086,2603 грн;
10 российских рублей - 4,1655 грн.
При этом регулятор установил на 23 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1036.139364;
Серебро - 13.141102;
Платина - 689.397810;
Палладий - 774.508640.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2647,2433 грн;
100 евро - 3067,6255 грн;
10 российских рублей - 4,1837 грн.
Как сообщал УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.