Нацбанк на понедельник укрепил гривну

100 долл - 2644,6104 грн;

100 евро - 3086,2603 грн;

10 российских рублей - 4,1655 грн.

При этом регулятор установил на 23 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1036.139364;

Серебро - 13.141102;

Платина - 689.397810;

Палладий - 774.508640.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2647,2433 грн;

100 евро - 3067,6255 грн;

10 российских рублей - 4,1837 грн.

Как сообщал УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.