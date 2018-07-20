10:16 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине напомнили, как заработать на экономии газа и света

Люди, которые получают субсидию и которые вели энергоэффективное домохозяйство, могут получить вознаграждение от правительства.

В Кабмине напомнили, как заработать на экономии газа и света

Для этого необходимо до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения. Как сказано в сообщении, опубликованном в пятницу, 20 июля, на сайте Тeplo.gov.ua, в этом году так же как и в прошлом, под монетизацию подпадают сэкономленные 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубометров газа.

В правительстве также отметили, что по состоянию на 1 июля предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо- и электроснабжению предоставили структурному подразделению по вопросам соцзащиты населения списки энергосберегающих субсидиантов с указанием суммы неиспользованной государственной помощи.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или обратившись к поставщику газа или электроэнергии, уточнили на сайте.

Согласно сообщению, средства будут выплачивать в городах исключительно через банковские учреждения, а селах - через банки или почту по выбору получателя.

Напомним, в прошлом году денежное вознаграждение за сэкономленные энергоресурсы получили 1,755 миллионов украинских семей.

Как сообщал УРА-Информ, Напомним, в начале мая стало известно, что Кабмин изменил правила предоставления субсидий. Таким образом, как отмечалось, правительство сократило случаи злоупотреблений при оформлении соцпомощи.


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