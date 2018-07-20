12:34 20.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ощадбанк выиграл у Укртелекома дело на миллиард

Ощадбанк добился в Верховном Суде отмены судебных решений, по которым Укртелеком имел право не платить банку более одного млрд грн по договору купли-продажи облигаций.

Ощадбанк выиграл у Укртелекома дело на миллиард

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Таким образом, Ощадбанк приобрел право на принудительное взыскание с Укртелекома задолженности по договору купли-продажи облигаций на сумму 1,1 млрд грн. Соответствующий иск банка находится на рассмотрении хозяйственного суда г. Киева. 

15 сентября 2015 между Укртелекомом и Ощадбанком был заключен договор, согласно которому банк обязался передать в собственность Укртелекома, а последний обязался не позже 15 марта 2017 принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ" серии С в количестве 1 000 000 шт. по цене один млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям на дату продажи.

В августе 2017 года, с целью уклонения от выполнения обязательств по договору путем уплаты банка более одного млрд грн, Укртелеком подал исковое заявление в хозяйственный суд г. Киева о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными. Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск.


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