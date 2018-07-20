Нацбанк на пятницу вновь ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 20 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2647,2433 грн;
100 евро - 3067,6255 грн;
10 российских рублей - 4,1837 грн.
При этом регулятор установил на 19 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1034.637250;
Серебро - 13.336257;
Платина - 697.679295;
Палладий - 773.789750.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 19 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2630,3338 грн;
100 евро - 3054,0806грн;
10 российских рублей - 4,1817 грн.
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Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.