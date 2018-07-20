Нацбанк на пятницу вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2647,2433 грн;

100 евро - 3067,6255 грн;

10 российских рублей - 4,1837 грн.

При этом регулятор установил на 19 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1034.637250;

Серебро - 13.336257;

Платина - 697.679295;

Палладий - 773.789750.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 19 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2630,3338 грн;

100 евро - 3054,0806грн;

10 российских рублей - 4,1817 грн.

Как сообщал УРА-Информ , правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.