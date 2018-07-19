В Украину начал поступать хлор из Румынии

Он уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30-40 тонн в неделю. Но этого недостаточно для общей потребности.

Поэтом в ближайшее время Словакия и Польша могут начинать отгрузки хлора с их контрактов до 30 августа. При этом Узбекистана уже сейчас подтвердил возможность поставки хлора в цистернах.

Об этом в среду вечером, 18 июля, в эфире одного из украинских телеканалов рассказала вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий. По ее словам, сейчас переоборудуются все мощности, которые позволят Киеву и Кривому Рогу принимать цистерны с хлором и переливать его в контейнеры для других потребителей.

В свою очередь председатель ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь сообщал, что самая сложная ситуация с наличием хлора для очистки воды сложилась в четырех областных центрах. При этом худшая ситуация на сегодня в Харькове, Кропивницком и Запорожье. В Харькове уже счет идет на дни. В Киеве осталось хлора еще где-то на месяц, - пояснил он.

Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня "ДнепрАзот", который является производителем жидкого хлора, необходимого водоканалам для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.

Как сообщал УРА-Информ, в "ДнепрАзоте" заявили о готовности возобновить производство хлора, однако выдвинули свои условия его цене.