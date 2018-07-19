20:58 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199309:Polishuk

Прекращение производства хлора "Днепроазотом" является нарушением - АМКУ

Антимонопольный комитет Украины усматривает признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в решении предприятия "Днепроазотом" о прекращении производства хлора для обеззараживания воды.

Прекращение производства хлора

Как сказано в сообщении АМКУ, опубликованного в четверг, 19 июля, "Днепроазот" обратилось к ним еще 2 июля с просьбой проверить законность прекращения производства и реализации товаров, в частности жидкого хлора, который используют для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод.

В связи с чем Комитет считает, что действия по прекращению производства товара "Днепроазот" могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренные пунктом 5 части второй статьи 13 закона Украины "О защите экономической конкуренции, - пояснили в АМКУ, добавив, что для предоставления заключений о наличии признаков нарушения законодательства в действиях по прекращению производства или продажи других товаров "Днепроазот" - аммиака, карбамида, каустической соды, соляной кислоты и гипохлорита натрия - предприятие предоставило недостаточно информации.

В связи с чем Антимонопомльний комитет не смог предоставить и заключения о наличии нарушений законодательства в повышении цен на товары предприятия, в том числе на жидкий хлор.

Вместе с тем, как отметили в комитете, предприятие может самостоятельно предлагать такую цену товара, которую считает справедливой и экономически обоснованной, - подчеркнули в Комитете

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-за отсутствия хлора для ее обеззараживания, поскольку "Днепроазот" заявил о прекращении производства хлора. Впоследствии в КГГА заверили что Киев имеет достаточно хлора для обеззараживания питьевой воды.


Поделиться
Читайте также:
 
В полиция рассказали причины обысков в офисе Компартии - ФОТО, ВИДЕО Украина не боится никаких российских санкций, - Гройсман Нацбанк на пятницу вновь ослабил курс гривны Дания поможет Украине разминировать Донбасс
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив