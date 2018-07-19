Прекращение производства хлора "Днепроазотом" является нарушением - АМКУ

Как сказано в сообщении АМКУ, опубликованного в четверг, 19 июля, "Днепроазот" обратилось к ним еще 2 июля с просьбой проверить законность прекращения производства и реализации товаров, в частности жидкого хлора, который используют для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод.

В связи с чем Комитет считает, что действия по прекращению производства товара "Днепроазот" могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренные пунктом 5 части второй статьи 13 закона Украины "О защите экономической конкуренции, - пояснили в АМКУ, добавив, что для предоставления заключений о наличии признаков нарушения законодательства в действиях по прекращению производства или продажи других товаров "Днепроазот" - аммиака, карбамида, каустической соды, соляной кислоты и гипохлорита натрия - предприятие предоставило недостаточно информации.

В связи с чем Антимонопомльний комитет не смог предоставить и заключения о наличии нарушений законодательства в повышении цен на товары предприятия, в том числе на жидкий хлор.

Вместе с тем, как отметили в комитете, предприятие может самостоятельно предлагать такую цену товара, которую считает справедливой и экономически обоснованной, - подчеркнули в Комитете

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-за отсутствия хлора для ее обеззараживания, поскольку "Днепроазот" заявил о прекращении производства хлора. Впоследствии в КГГА заверили что Киев имеет достаточно хлора для обеззараживания питьевой воды.