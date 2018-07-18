13:15 18.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман запретил госкомпаниям начислять бонусы и вознаграждения

Кабинет министров Украины в среду, 18 июля, запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.

Гройсман запретил госкомпаниям начислять бонусы и вознаграждения

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. При этом с таким предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его мнению, зарплаты должны быть достойными, а премии должны быть достойными, чтобы люди не занимались коррупцией и так далее.

Но что касается жадности и чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу. Собственником государственных компаний является украинский народ. Я думаю, что если честно и справедливо платить, то хорошо. А если чрезмерно, то никто это не поддержит, - уверен премьер.

Предложение Гройсмана члены правительства поддержали единогласно, после чего он поручил Министерству экономического развития и торговли выписать проект решения и подать ему на подпись.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украин Владимир Гройсман инициировал масштабные проверки предприятий лесной промышленности, в связи с большой контрабандой леса.


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