Гройсман запретил госкомпаниям начислять бонусы и вознаграждения

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. При этом с таким предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его мнению, зарплаты должны быть достойными, а премии должны быть достойными, чтобы люди не занимались коррупцией и так далее.

Но что касается жадности и чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу. Собственником государственных компаний является украинский народ. Я думаю, что если честно и справедливо платить, то хорошо. А если чрезмерно, то никто это не поддержит, - уверен премьер.

Предложение Гройсмана члены правительства поддержали единогласно, после чего он поручил Министерству экономического развития и торговли выписать проект решения и подать ему на подпись.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украин Владимир Гройсман инициировал масштабные проверки предприятий лесной промышленности, в связи с большой контрабандой леса.