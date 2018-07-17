09:17 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Америка профинансирует украинскую армию

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине военную помощь на сумму 100 млн долларов.

Америка профинансирует украинскую армию

Как сообщил министр обороны Степан Полторак, финансовая помощь будет использована для укрепления обороноспособности.

Кроме того, министр заверил, что США вскоре окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники, оснащения на 100 миллионов долларов.

Также Украина уже сформировала несколько договоров с Канадой о поставке вооружения. Осенью планируется рассмотрение вопроса о поставке оснащения от Великобритании. Сотрудничают в украинском Минобороны и с Польшей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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