08:59 16.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ вернул два миллиарда гривен долга по рефинансированию

Национальный банк Украины в первом полугодии 2018 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,9 миллиардов гривен.

НБУ вернул два миллиарда гривен долга по рефинансированию

Как сообщила накануне пресс-служба регулятора, эта сумма складывалась из средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц залогового имущества и средств, полученных из других источников.

Таким образом, регулятор получил 858,4 миллионов гривен от реализации имущественных прав и еще 434,8 миллионов гривен - от погашения ОВГЗ.

При этом в НБУ отметили, что объем согласования Центробанка начальных цен реализации имущественных прав по заложенным кредитным договорам увеличился в десять раз и на сегодняшний день достиг 75,4 миллиардов гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Это связано с продолжением портфельного согласования реализации активов, - отметил регулятор.

Там также заверили, что другие задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков погасили за счет реализации недвижимого имущества на сумму 382,6 миллионов гривен, принятия ипотеки на баланс НБУ - 106,8 миллионов гривен и погашения долгов по заложенными НБУ кредитам на сумму 133,6 миллионов гривен.

В Нацбанке также напомнили, что в первом полугодии 2017 года регулятор получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 514,7 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины ожидает рост цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 25 процентов в текущем году.

Предполагается, что рост цен на газ и коммунуслуги в этом году будет на уровне 25%.


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