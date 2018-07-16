Нацбанк на понедельник ослабил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 16 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2623,3225 грн;
100 евро - 3054,3344 грн;
10 российских рублей - 4,2112 грн.
При этом регулятор установил на 16 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1046.259647;
Серебро - 13.359727;
Платина - 706.784032;
Палладий - 791.125784.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2622,7255 грн;
100 евро - 3077,7684 грн;
10 российских рублей - 4,2235 грн.
Как сообщал УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.