МЭРТ прогнозирует рост экспорта металлургической и сельхозпродукции

Такие данные заложены в прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы. Как сказано в документе, опубликованном в понедельник, 16 июня, издание РБК-Украина, согласно одобренному на прошлой неделе прогнозу до 2021 года особых изменений в товарной структуре экспорта Украина не ожидается, а сырье продолжит преобладать во внешней торговле.

При этом основным экспортным сельхозтоваром, по мнению мастерства, будут оставаться зерновые культуры в условиях сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры и прогнозированного роста объемов производства, а также действия экономических и торговых санкций как против России, так и со стороны РФ относительно европейских стран, что создает Украине определенные конкурентные преимущества.

Кроме того, авторы прогноза уверены, что будет расти экспорт металлургической продукции. Чиновники МЭРТ рассчитывают на увеличение товарооборота с Европейским союзом. Вместе с тем, в среднесрочной перспективе будет снижаться объем торговли с Россией.

В то же время можно ожидать активизацию торговых связей со странами Африки и Азии, в том числе за счет достижения соглашения о свободной торговле с Израилем и Турцией, - отмечают в профильном ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Минагрополитики рассказали, какие товары Украина больше всего экспортирует в ЕС. Наибольший удельный вес в структуре агроэкспорта в ЕС занимали зерновые злаки - почти 862 миллионов долларов, масло - 465,8 миллионов долларов, а также остатки и отходы пищевой промышленности - 2.