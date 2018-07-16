Кабмин готов к консультациям по законопроекту о криминализации контрабанды, - Гройсман

Правительство подготовило проект закона о введении уголовной ответственности. Мы будем проводить консультации для того, чтобы документ усовершенствовать и принять решение.

Об этом в понедельник, 16 июля, в интервью газете "Сегодня", рассказал премьер-министр Владимир Гройсман. При этом премьер выразил надежду, что Государственная фискальная служба в рамках своих полномочий не будет прекращать процесс наведения порядка на границе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 июля Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8543 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров.

Документом предлагается изложить в новой редакции ст.201 Уголовного кодекса, согласно которой за контрабанду товаров в значительных размерах предлагают карать лишением свободы на срок от трех до семи лет.