10:15 16.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198904:Polishuk

Кабмин готов к консультациям по законопроекту о криминализации контрабанды, - Гройсман

Кабинет министров Украины на сегодняшний день готов вести консультации с Верховной Радой по законопроекту, который вводит уголовную ответственность за контрабанду на границе и содействие ей.

Кабмин готов к консультациям по законопроекту о криминализации контрабанды, - Гройсман

Правительство подготовило проект закона о введении уголовной ответственности. Мы будем проводить консультации для того, чтобы документ усовершенствовать и принять решение.

Об этом в понедельник, 16 июля, в интервью газете "Сегодня", рассказал премьер-министр Владимир Гройсман. При этом премьер выразил надежду, что Государственная фискальная служба в рамках своих полномочий не будет прекращать процесс наведения порядка на границе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 июля Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8543 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров.

Документом предлагается изложить в новой редакции ст.201 Уголовного кодекса, согласно которой за контрабанду товаров в значительных размерах предлагают карать лишением свободы на срок от трех до семи лет.


Поделиться
Читайте также:
 
Президент Украины умилительно поздравил великую актрису - ВИДЕО В Сумской области при крушении самолета погиб пилот ЧМ-2018: президент Хорватии, посланница крайне политизированной сборной МЭРТ прогнозирует рост экспорта металлургической и сельхозпродукции
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив