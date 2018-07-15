Дефицит Пенсионного фонда России составляет триллион рублей, - Силуанов

Это значит, что расходы пенсионного фонда составляют около осьми триллионов рублей. Доходы, которые собирает Пенсионный фонд за счет отчислений от заработной платы всех работников - около пяти триллионов рублей. То есть три триллиона платится за счет средств федерального бюджета.

Об этом в воскресенье, 15 июля, в эфире одного из российских телеканалов заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, из этих трех триллионов рублей два - это расходы государства на социальные пенсии, которые россияне заслужили еще во время существования СССР, "это обязательства государства, которые выплачиваются через пенсионные фонды. А сам дефицит, начистоту, составляет триллион рублей, - заявил Силуанов, добавив, что исправить эту ситуацию иначе, кроме как за счет подъема пенсионного возраста, не получится.

Министр также подчеркнул, что в российском правительстве исходят из того, что, во-первых, пенсионный фонд "должен быть самодостаточным", а во-вторых, нельзя безболезненно сократить расходы по основным статьям бюджета.

Как сообщал УРА-Информ, правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

Напомним, в настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.