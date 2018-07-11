В ЕС готовы пойти на уступки Украине по поводу условий предоставления финпомощи

Об этом "Европейской правде" заявил европейский чиновник.

По его словам, всего в меморандуме о макрофинансовой помощи будет до двух десятков требований для обоих траншей. Основная дискуссия ведется вокруг нескольких, в частности - по борьбе с коррупцией.

Сейчас перед Еврокомиссией стоит задача убедить столицы влиятельных государств-членов в том, что уступки необходимы, ведь среди них есть те, которые не готовы к компромиссам, когда речь идет об антикоррупции.

"Часть стран-членов против того, чтобы наши требования опускались слишком низко. Но мы должны быть реалистами и учитывать предвыборный период", - пересказывает еврочиновник ход дискуссий, продолжающихся по этому поводу.

Как сообщал " УРА-Информ", в понедельник, 9 июля, в ходе саммита Украина-ЕС было подписано финансовое соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком на реализацию проекта по повышению безопасности автомобильных дорог. Подписание соглашения позволит привлечь займ от ЕИБ в размере 75 млн евро.