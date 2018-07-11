Цена на газ и свет для украинцев снова может вырасти

Об этом свидетельствует проект правительственного постановления о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы.

Согласно документу, цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8%, а в 2020 году еще на 14%.

Розничные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, по прогнозу министерства, в 2018 году меняться не будут, а в 2019-2021 годах их ожидает ежегодный рост на 25 процентов.

По расчетам министерства, розничные тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий в 2018 году увеличатся на 16%, а в 2019-2021 ежегодный рост составит 10%.

В своих прогнозах Минэкономразвития закладывает среднегодовую цену нефти марки Brent на уровне $68,4 за баррель в 2018 году, в 2019 году, по ожиданиям ведомства, она снизится до $64,7-66,2.

В свою очередь, среднегодовая цена на импортируемый природный газ в 2018 году, по предварительным расчетам, должна составить $283,9 за тыс. куб. м, а в 2019 году она может упасть до $264-275,7 за тыс. куб. м.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине продолжается обсуждение возможности получения нового пакета макрофинансовой помощи на один млрд евро, который напрямую связан с программой сотрудничества МВФ.