09:17 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕИБ профинансирует украинскую безопасность на дорогах

В ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе, между украинским государством и Европейским инвестиционным банком была договоренность о выделении займа на 75 млн евро для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

ЕИБ профинансирует украинскую безопасность на дорогах

По информации пресс-службы вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, данную финансовую помощь получат пять крупнейших городов Украины: Днепр, Киев, Львов, Одесса и Харьков.

Согласно соглашению, также к займу будет предоставлен грант ЕС в размере 4,25 млн евро в рамках так называемой Программы инвестирования для стран-соседей ЕС (Neighbourhood Investment Facility, или NIF), выделяемый для подготовки проекта, развития и мониторинга.

При этом все инвестиции будут направлены на ликвидацию наиболее аварийно-опасных участков путем создания лучших развязок и современных транспортных систем, а также совершенствование перекрестков и обновление дорожной инфраструктуры.

Кроме того, также будет развиваться сети безопасных вело- и пешеходных дорожек, системы планирования городского транспорта, введение ограничений скорости в жилых массивах и зонах расположения школ, а также внедрение IT-системы управления дорожным движением.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала военных действий в Украине Евросоюз предоставил более 13 млрд евро финансовой поддержки от ЕС. Как заявила вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, эта помощь является крупнейшей, предоставленной Евросоюзом странам за пределами блока.


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