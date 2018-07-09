11:23 09.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Решение ЕС о выделении Украине одного млрд евро вступило в силу

С сегодняшнего дня, девятого июля, вступает в силу решение о выделении Европейским союзом Украине одного млрд евро макрофинансовой помощи.

Решение ЕС о выделении Украине одного млрд евро вступило в силу

Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Как известно, деньги будут направлены на поддержку экономической стабилизации и программы реформ в стране. Они будут предоставляться Украине в виде кредитов.

В решении говорится, что максимальный средний срок погашения по кредитам не должен превышать 15 лет. Программа рассчитана на 2,5 года со дня вступления в силу меморандума о взаимопонимании.

Если за это время финансовые потребности Украины существенно уменьшатся по сравнению с первоначальными прогнозами, Еврокомиссия должна уменьшить объем макрофинансовой помощи, приостановить программу или отменить ее.

Планируется, что в меморандум войдут положения об обязательстве Украины бороться с коррупцией, наладить систему проверки электронных деклараций и верификации данных о бенефициарных собственниках компаний, а также запустить Высший антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Месяцем ранее Европарламент проголосовал за выделение Украине одного млрд евро макрофинансовой помощи. Транш должен быть выплачен двумя платежами в течение двух с половиной лет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"Совет Европейского союза утвердил предоставление украинскому государству один миллиарда евро макрофинансовой помощи.  Как отмечается, главными требованиями для получения кредита представители Совета Европейского союза назвали запуск системы проверки электронных деклараций, проверка данных о бенефициарах компаний и создание Антикоррупционного суда, который соответствовал бы рекомендациям Венецианской комиссии.


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