17:38 06.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198304:roman_z

В Украине с начала года больше всего подорожали овощи и фрукты

В январе-мае 2018 продукты питания и безалкогольные напитки в Украине подорожали на 4,6%.

В Украине с начала года больше всего подорожали овощи и фрукты

Больше всего (на 20,9% и 15,7%), по информации Госстатистики, выросли цены на овощи и фрукты.

На 7-2,5% стали дороже рыба и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, молочные продукты, масло, безалкогольные напитки.

В то же время на 20,8% подешевели гречневая крупа, на 11,2-2,2% - яйца, сахар, сало, молоко.

А вот тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1,4%, что связано с повышением тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 11,8%, водоснабжение на 6,9%, канализацию на 6 %.

Цены в сфере транспорта повысились на 4,7% главным образом из-за подорожания транспортных услуг на 9,4%, топлива и масел на 4,1%.

В общем инфляция в январе-мае достигла 4,4% (в соответствующем периоде предыдущего года - 6,2%).

Как ранее сообщал УРА-Информ, борщ становится для украинцев деликатесом – за год продукты так называемого "борщевого набора" подорожали почти на треть.


Поделиться
Читайте также:
 
Синоптик рассказала о погоде на выходных в Украине - ФОТО Закон "О валюте" начнет действовать в феврале Волкер напомнил о праве украинских военных применять оружие на Донбассе Почему Гройсману не нужны "евробляхи"?
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив