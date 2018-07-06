В Украине с начала года больше всего подорожали овощи и фрукты

Больше всего (на 20,9% и 15,7%), по информации Госстатистики, выросли цены на овощи и фрукты.

На 7-2,5% стали дороже рыба и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, молочные продукты, масло, безалкогольные напитки.

В то же время на 20,8% подешевели гречневая крупа, на 11,2-2,2% - яйца, сахар, сало, молоко.

А вот тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1,4%, что связано с повышением тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 11,8%, водоснабжение на 6,9%, канализацию на 6 %.

Цены в сфере транспорта повысились на 4,7% главным образом из-за подорожания транспортных услуг на 9,4%, топлива и масел на 4,1%.

В общем инфляция в январе-мае достигла 4,4% (в соответствующем периоде предыдущего года - 6,2%).

Как ранее сообщал УРА-Информ, борщ становится для украинцев деликатесом – за год продукты так называемого "борщевого набора" подорожали почти на треть.