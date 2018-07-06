Нафтогаз хочет отсудить у Газпрома еще 11 миллиардов

Свои денежные требования НАК предварительно оценивает в $11,58 миллиарда без учета процентов, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям Нафтогаза.

Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" подала Стокгольмскому арбитражу иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ПАО "Газпром". Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы состоялись существенные изменения, а также когда тариф не отвечает европейскому уровню.

Как сообщал УРА-Информ, в своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование Нафтогаза относительно пересмотра тарифа. Таким образом, требование Нафтогаза о пересмотре тарифа по существу осталось нерешенным.