19:11 06.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198309:roman_z

Нафтогаз хочет отсудить у Газпрома еще 11 миллиардов

"Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" с марта 2013 года.

Нафтогаз хочет отсудить у Газпрома еще 11 миллиардов

Свои денежные требования НАК предварительно оценивает в $11,58 миллиарда без учета процентов, сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям Нафтогаза.

Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" подала  Стокгольмскому арбитражу иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ПАО "Газпром". Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы состоялись существенные изменения, а также когда тариф не отвечает европейскому уровню.

Как сообщал УРА-Информ, в своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование Нафтогаза относительно пересмотра тарифа. Таким образом, требование Нафтогаза о пересмотре тарифа по существу осталось нерешенным.


Поделиться
Читайте также:
 
В Мариуполе произошло ДТП, есть пострадавшие В "зеленую" энергетику в Украине вложили более 1 миллиарда евро Учителей, полицию и студентов будут бесплатно прививать от кори Войска Асада установили контроль над главным пограничным переходом с Иорданией
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив