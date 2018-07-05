21:21 05.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина постепенно расплачивается по реструктуризированным долгам с МВФ

В июне правительство и НБУ согласовали совместные действия по вопросу погашения задолженностей перед Международным валютным фондом. Об этом передает пресс-служба финансового регулятора. 

Украина постепенно расплачивается по реструктуризированным долгам с МВФ

Всего на счете МВФ было перечислено 162 млн долларов. В официальном отчете говорится, что 562,4 млн долларов было направлено на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 552,5 млн долларов ушли на обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. 

Стоит также отметить, что в июне внешний долг правительства и НБУ в первом квартале вырос на 232 миллионов долларов.

Напомним, что сегодня глава Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере EUR1 млрд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", объем государственного и гарантированного государством долга Украины за май сократился в долларовом эквиваленте на 0,79 миллиардов долларов или на 1 процент. 


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