12:21 05.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рада приняла закон о "едином таможенном окне"

Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс и некоторые другие законы относительно введения на таможне механизма "единого окна".

Рада приняла закон о

Целью закона является создание законодательных оснований для внедрения принципа "единого окна" при осуществлении таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, радиологического и других видов государственного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.

Принцип "единого окна" - это механизм взаимодействия декларантов, их представителей и других заинтересованных лиц с органами доходов и сборов, другими государственными органами, уполномоченными на осуществление соответствующих разрешительных или контрольных функций, который обеспечивает возможность однократного представления заинтересованным лицом в электронном виде через единый информационный веб-портал соответствующих документов и сведений с целью соблюдения требований законодательства Украины относительно перемещения товаров, транспортных средств через таможенную границу Украины.

Для функционирования единого государственного информационного веб-портала "Единое окно для международной торговли" информационно-телекоммуникационная система органов доходов и сборов обеспечивает возможность обмена информацией с информационно-телекоммуникационными системами других государственных органов, учреждений и организаций, уполномоченных на осуществление соответствующих разрешительных или контрольных функций относительно перемещения товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу Украины.

В то же время при взаимодействии в частности между декларантами, их представителями и органами доходов и сборов закон предусматривает соблюдение требований относительно конфиденциальности информации.

При этом определено, что портал "Единое окно для международной торговли" будет работать 24 часа ежедневно, кроме времени, необходимого для его технического обслуживания.


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