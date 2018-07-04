В Украине могут отменить гарантии для валютных вкладчиков

Об этом сообщают украинские СМИ.

По мнению лидера Фонда, стоимость валютного депозита должна быть не больше 1-2 процента. Кроме того, Ворушилин сообщил, когда стоит ожидать повышения гарантий по вкладам.

Ожидается, что к концу текущего года будет внесен законопроект о повышении институциональной способности Фонда.

Ворушилин добавил, что Фонд в состоянии повысить гарантии до 800 тыс. грн, но для этого нужно скоординировать действия всех – и правоохранителей, и судей по целому ряду вопросов, связанных с деятельностью Фонда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко анонсировал подписание Закона Украины "О валюте". По словам президента, завтра будет подписан закон о валюте, который был подан парламентом и это будет наибольшая либерализация с 1993 года, которая вообще когда-либо была в Украине.