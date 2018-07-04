12:45 04.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Парубий подписал президентский закон о валюте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал президентский закон о валюте.

Парубий подписал президентский закон о валюте

Об этом глава парламента сообщил в своем Twitter.

"Подписал закон Украины "О валюте и валютных операциях". Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС .Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал закон на подпись президенту Украины Петру Порошенко", - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада приняла закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования. Этот закон определяет правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений и устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства.


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