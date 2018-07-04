14:56 04.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк предлагает не паниковать из-за доллара по 40 гривен

Национальный банк Украины прокомментировал информацию, которая недавно появилась в ряде СМИ, о возможном падении гривны до 40,8 грн/долл.

Нацбанк предлагает не паниковать из-за доллара по 40 гривен

В НБУ утверждают, что 12 июля объявят обновленный прогноз дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Украине. Об этом сегодня сообщил пресс-центр Нацбанка.

В НБУ заявили, что новый прогноз будет отражать актуальное состояние и перспективы макроэкономической ситуации, в зависимости от прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Поэтому выводы о том, что ждет гривну, можно будет делать, только ознакомившись с официальными показателями, а не с анонимной информацией в интернете.

НБУ рассматривает различные сценарии развития ситуации, чтобы принимать эффективные решения и защищать экономику от потенциальных рисков.

Среди наиболее вероятных сценариев, которые рассматривает НБУ, продолжение реформ и сотрудничество с МВФ.

Как сообщал УРА-Информ, за январь-июнь текущего года украинская гривна укрепилась к доллару более чем на 7%. Таким образом, она показала самый сильный рост по отношению к доллару среди национальных валют стран постсоветского пространства.


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