11:59 04.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Финляндия выделит шесть млн. евро на среднее образование в Украине

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Финляндией по поддержке реформы Новая украинская школа. Об этом сообщается на правительственном портале.

Финляндия выделит шесть млн. евро на среднее образование в Украине

Соответствующий Закон о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Финляндии о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" было поддержано парламентом 3 июля 2018.

Отмечается, что за данный проект свои голоса отдали 247 народных депутатов.

Как заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, финское общее среднее образование является одной из ведущих в мире. При этом Финляндия выбрала одним из приоритетов сотрудничества с Украиной именно направление образования.

Известно, что все выделения будут направлены прежде всего на повышение квалификации учителей, в частности улучшение подготовки в педагогических университетах.

Кроме того, согласно договору, кроме повышения квалификации учителей, Украина и Финляндия будут работать над популяризацией образования и совершенствованием образовательной среды, в частности речь идет о разработке электронных учебных материалов.

Предусмотренные соглашением шесть млн евро помощи рассчитаны на четыре года для воплощения приоритетных задач Новой украинской школы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины утвердил положение о введении омбудсмена в государственную сферу образования. С 1 января 2019 в Украине запланировано появление института образовательного омбудсмена. Он будет беречь права соискателей в сфере образования, а также педагогических, научно-педагогических и научных сотрудников.


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