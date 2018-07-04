10:17 04.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Аграрии не инвестируют в современные технологии из-за отсутствия рынка земли", — В. Коновальчук

В этом году не будет существенного сокращения урожая из-за сухой погоды в южных областях. Хотя засуха действительно является проблемой для Украины. Особенно эта тенденция становится все заметнее последние 10-15 лет – поделился  с телеканалом "Первый Деловой" доктор экономических наук и эксперт по вопросам экономики и АПК Владимир Коновальчук.

Эксклюзив:

По его словам, с этой проблемой фермеры по всему миру успешно борются с помощью технологий орошения и «no till». Однако украинские аграрии не спешат инвестировать в подобные способы обработки земли. 

"Технологии орошения – очень дорогие. И если ты уже вкладываешь в орошение – это уже довольно много денег. И ты должен быть уверен в том, что земля, на которой ты работаешь, будет твоей собственностью еще много лет. Потому что это начинает окупаться через 5-8 лет. В условиях, когда фермеры арендуют землю, а не владеют ею, поскольку у нас мораторий, они не будут заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в такие технологии. Поскольку они просто не уверены. Это тоже самое, что в квартире, которую вы арендуете, вы никогда не будете делать дорогой ремонт", — заявил В.Коновальчук.


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