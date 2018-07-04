Эксклюзив: "Аграрии не инвестируют в современные технологии из-за отсутствия рынка земли", — В. Коновальчук

По его словам, с этой проблемой фермеры по всему миру успешно борются с помощью технологий орошения и «no till». Однако украинские аграрии не спешат инвестировать в подобные способы обработки земли.

"Технологии орошения – очень дорогие. И если ты уже вкладываешь в орошение – это уже довольно много денег. И ты должен быть уверен в том, что земля, на которой ты работаешь, будет твоей собственностью еще много лет. Потому что это начинает окупаться через 5-8 лет. В условиях, когда фермеры арендуют землю, а не владеют ею, поскольку у нас мораторий, они не будут заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в такие технологии. Поскольку они просто не уверены. Это тоже самое, что в квартире, которую вы арендуете, вы никогда не будете делать дорогой ремонт", — заявил В.Коновальчук.