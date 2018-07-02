В Украине изменят реквизиты счетов для уплаты налогов за землю

Соответствующая информация размещена на веб-страницах органов Государственной казначейской службы Украины.

Теперь плательщиков просят в расчетных документах указывать новые реквизиты.

Так, с второго июля, Государственная казначейская служба Украины вводит новые счета для зачисления доходов в государственный и местные бюджеты, которые будут открыты на балансе центрального аппарата Казначейства в разрезе кодов бюджетной классификации.

В связи с этим, с сегодняшнего дня меняются реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

С целью предупреждения возникновения у налогоплательщиков налогового долга и недопущения потерь бюджетов плательщикам необходимо в расчетных документах на уплату налогов и сборов заполнять реквизиты новых бюджетных счетов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в июне киевляне получат платежки за май по новым сниженным тарифам на горячую воду. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое вместо "Киевэнерго" с 1 мая приступило к работе в полном объеме, вскоре начнет начислять плату и рассылать квитанции.