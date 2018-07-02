17:59 02.07.2018 | Экономика | Новости
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Активы Газпрома в Нидерландах могут арестовать после 13 июля

Нидерландский суд в Амстердаме провел слушания по попыткам Газпрома уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража. Окончательное решение ожидается до 13 июля.

Активы Газпрома в Нидерландах могут арестовать после 13 июля

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В компании сообщают, что ожидают от голландского суда решения, которое заставит дочерние компании Газпрома в Нидерландах обнародовать информацию о доли Газпрома в их акционерном капитале.

В конце мая Нафтогаз получил от голландского судьи разрешение на арест долей Газпрома в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями и предоставить информацию о доли Газпрома в их акционерном капитале.

Напомним, 5 июня суд в Нидерландах удовлетворил ходатайство НАК Нафтогаз Украины об аресте долей ПАО Газпром в его голландских дочерних компаниях.

30 мая стало известно, что Нафтогаз начал процесс принудительного взыскания с Газпрома 2,6 млрд. долларов.

Как ранее сообщал УРА-Информ, коммерческий суд Лондона принял решение о "заморозке" финактивов российской газовой компании-монополиста "Газпром" из-за отказа выполнения решения Стокгольмского арбитража.


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