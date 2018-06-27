На Закарпатье подсчитали убытки от стихийного бедствия 12-13 июня

Общая сумма нанесенного ущерба оценена в 63,7 миллионов гривен. Как сообщает в среду, 27 июня, пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации, соответствующее решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Оно дает основание для получения компенсации для возмещения последствий непогоды из резервного фонда Кабмина. Согласно обследованиям, проведенным местными комиссиями, всего повреждены кровли на 696 жилых домах, 15 учебных заведениях, десять домах культуры, четыре амбулаториях. Повреждены также 37 участков автодорог, 159 гектаров сельхозугодий, более 405 гектаров лесного фонда, - сообщают в ОГА, добавив что от урагана и града, который прошелся по Закарпатью пострадали четыре района области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Местные житель рассказали, что ливень с градом продолжался 15-20 минут. Ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.