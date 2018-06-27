22:32 27.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197708:Polishuk

На Закарпатье подсчитали убытки от стихийного бедствия 12-13 июня

Стихийное бедствие, которое накрыло Закарпатье 12-13 июня, признано чрезвычайной ситуацией природного характера регионального уровня.

На Закарпатье подсчитали убытки от стихийного бедствия 12-13 июня

Общая сумма нанесенного ущерба оценена в 63,7 миллионов гривен. Как сообщает в среду, 27 июня, пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации, соответствующее решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Оно дает основание для получения компенсации для возмещения последствий непогоды из резервного фонда Кабмина. Согласно обследованиям, проведенным местными комиссиями, всего повреждены кровли на 696 жилых домах, 15 учебных заведениях, десять домах культуры, четыре амбулаториях. Повреждены также 37 участков автодорог, 159 гектаров сельхозугодий, более 405 гектаров лесного фонда, - сообщают в ОГА, добавив что от урагана и града, который прошелся по Закарпатью пострадали четыре района области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Местные житель рассказали, что ливень с градом продолжался 15-20 минут. Ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.


Поделиться
Читайте также:
 
Парубий призвал США усилить санкции против компаний, строящих "Северный поток-2" В Запорожье полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению патронов - ВИДЕО, ФОТО В Турции полиция задержала почти 200 военных, подозреваемых в перевороте 2016 года В Греции из-за ливней объявили красный уровень опасности
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив