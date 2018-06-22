Розенко заверил, что сейчас в Украине разумный баланс цены на газ и системы субсидий

Сегодня в Украине установился разумный баланс между ценами на газ и системой субсидий. Об этом накануне вечером, 21 июня, в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

При этом он напомнил, что на мировых рынках цены колеблются в сторону роста, однако на украинском рынке происходит сдерживание ситуации. Вместе с тем вице-премьер уверен, что очередное повышение цены на газ очень негативно повлияет на социальное положение украинцев. Безусловно, это приведет к росту расходов государственного бюджета Украины, ведь тогда на систему субсидий надо закладывать значительно больше.

Так что Украина в принципе ничего не выиграет от этого, уровень жизни украинцев не будет улучшаться, а будет ухудшаться и дополнительные средства из государственного бюджета. На мой взгляд, сейчас разумный баланс нынешней цены на газ и той системы субсидий, которая сейчас есть в Украине, - заявил Розенко, добавив, что правительство активно работает над совершенствованием системы субсидий и устранением тех недочетов, которые могут привести к срывам кампании после начала отопительного сезона.

Я лично слежу за процессом. Мне очень много звонят и обращаются, в первую очередь, работники управлений соцзащиты за консультациями с болью о том, что очень много людей приходит. Мы готовы признавать свои ошибки, мы готовы двигаться дальше, мы готовы вносить изменения в порядок субсидий, - рассказал Розенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 июня Розенко заверил, что в следующий отопительный сезон 2018/2019 годов цены на газ не будут повышены на 60-70%.