Гройсман настаивает чтобы контрольный пакет акций "Турбоатома" оставался в госсобственности

В перечне предприятие есть, но условия его продажи, условия приватизации, будут определены отдельным постановлением Кабмина. Об этом в пятницу, 22 июня, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также заверил, что его позиция такова, что контрольный пакет должен быть у государства.

На остальную часть возможно выставить его на продажу, чтобы привлечь известных производителей аналогичной продукции в мире, и таким образом сделать предприятие еще сильнее, - пояснил премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год, в который вошло предприятие "Турбоатом". Сейчас Фонд государственного имущества проводит консультации с международными советниками, западными партнерами по поиску оптимальной модели работы государственного предприятия "Турбоатом".