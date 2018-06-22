13:32 22.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман настаивает чтобы контрольный пакет акций "Турбоатома" оставался в госсобственности

Контрольный пакет акций компании "Турбоатом" должен оставаться в собственности государства.

Гройсман настаивает чтобы контрольный пакет акций

В перечне предприятие есть, но условия его продажи, условия приватизации, будут определены отдельным постановлением Кабмина. Об этом в пятницу, 22 июня, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также заверил, что его позиция такова, что контрольный пакет должен быть у государства.

На остальную часть возможно выставить его на продажу, чтобы привлечь известных производителей аналогичной продукции в мире, и таким образом сделать предприятие еще сильнее, - пояснил премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год, в который вошло предприятие "Турбоатом". Сейчас Фонд государственного имущества проводит консультации с международными советниками, западными партнерами по поиску оптимальной модели работы государственного предприятия "Турбоатом".


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