17:17 21.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Омелян анонсировал строительство 20 аэропортов в Украине

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил бизнес-модель украинских аэропортов с использованием концессии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Омелян анонсировал строительство 20 аэропортов в Украине

По словам чиновника, в Украине кроме создания новых авиакомпаний, необходимо заняться строительством взлетно-посадочных полос. 

Так, в ведомстве предложили правительству с 2019 года ежегодно выделять по 10 млрд грн на строительство новых полос.

Омелян добавил, что на протяжении пяти лет намерен построить хотя бы 20 аэропортов и отдать их в концессию. После чего, бизнес построит терминалы, которые заработают новыми рейсами.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что уровень выполнения ремонтных работ в отдельных областях и регионах не соответствует выделениям из Государственного дорожного фонда. По словам министра, около 35 процентов средств из Дорожного фонда были переданы в ряд областей, однако в некоторых местных бюджетах деньги не используются соответственно.


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