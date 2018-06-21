Омелян анонсировал строительство 20 аэропортов в Украине

По словам чиновника, в Украине кроме создания новых авиакомпаний, необходимо заняться строительством взлетно-посадочных полос.

Так, в ведомстве предложили правительству с 2019 года ежегодно выделять по 10 млрд грн на строительство новых полос.

Омелян добавил, что на протяжении пяти лет намерен построить хотя бы 20 аэропортов и отдать их в концессию. После чего, бизнес построит терминалы, которые заработают новыми рейсами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что уровень выполнения ремонтных работ в отдельных областях и регионах не соответствует выделениям из Государственного дорожного фонда. По словам министра, около 35 процентов средств из Дорожного фонда были переданы в ряд областей, однако в некоторых местных бюджетах деньги не используются соответственно.