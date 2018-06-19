21:33 19.06.2018 | Экономика | Новости
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Английский суд разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Коммерческий суд Лондона во вторник, 19 июня, разрешил "заморозку" активов российского "Газпром" на территории Великобритании.

Английский суд разрешил заморозить активы

Таким образом суд удовлетворил ходатайство "Нафтогаз Украины". Как сообщила пресс-служба украинской компании, это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате российской компанией 2,6 миллиардов долларов.

В соответствии с решением английского суда, "Газпром" в течение 48 часов после получения решения должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более 50 тысяч долларов, расположенных в Англии или Уэльсе.

При этом "Нафтогаз" уже уведомил лондонские офисы 17 банков, занимающихся бизнесом с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" на территории Великобритании, - заверили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Стокгольмский арбитраж присудил выплату " Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 миллиардов долларов по транзитному контракту.


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