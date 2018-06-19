Английский суд разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Таким образом суд удовлетворил ходатайство "Нафтогаз Украины". Как сообщила пресс-служба украинской компании, это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате российской компанией 2,6 миллиардов долларов.

В соответствии с решением английского суда, "Газпром" в течение 48 часов после получения решения должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более 50 тысяч долларов, расположенных в Англии или Уэльсе.

При этом "Нафтогаз" уже уведомил лондонские офисы 17 банков, занимающихся бизнесом с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" на территории Великобритании, - заверили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Стокгольмский арбитраж присудил выплату " Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 миллиардов долларов по транзитному контракту.