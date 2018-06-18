Наличный доллар в понедельник повысился до 26,32 гривен

Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,32 гривен, в евро можно купить по 30,78 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 26,19, продажи 26,11 - 26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0950, продажи - 26,3172 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 30,65, продажи - 30,60 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2022, продажи - 30,7786 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,100, продажи - 4,100 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,729, продажи 4,253 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 15 июня 2018 года, наличный доллар набрал восемь копеек. Наличный евро потерял 22 копейки. Таким образом, доллар продавался по 26,27 гривен, а евро можно было купить по 30,81 гривен.