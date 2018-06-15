Смолий представил кандидатуры Рожковой на пост первого заместителя и Холода в состав правления

Вместе с тем кандидатура Сергея Холода представлена на должность заместителя главы правления. Как сообщили в пятницу, 15 июня, в пресс-службе НБК, Смолий рассчитывает на поддержку Советом предложенных кандидатур.

При этом в пресс-службе напомнили, что согласно закону "О Национальном банке Украины", правление Нацбанка состоит из шести человек: председателя, первого заместителя и четырех заместителей председателя. Заместители назначаются на должности Советом НБУ по представлению главы банка.

Напомним, а марте Нацбанк инициировал конкурс на должность заместителя главы правления, отвечающего за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение", победителем которого был объявлен Холод.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня должно состоятся заседание Совет Национального банка Украины. На нем планировалось рассмотрение вопроса о назначении Сергея Холода на должность заместителя председателя НБУ.