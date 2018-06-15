Наличный доллар в пятницу повысился до 26,27 гривен

Наличный евро потерял 22 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,27 гривен, а евро можно купить по 30,81 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,16, продажи 26,11 - 26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0559, продажи - 26,2713 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 30,60, продажи - 30,50 - 31,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,1713, продажи - 30,8138 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,120, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,708, продажи 4,279 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 14 июня 2018 года, наличный доллар набрал семь копеек. Наличный евро повысился на девять копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,19 гривен, а евро можно было купить по 31,03 гривен.