Кому и на сколько в Украине повысят пенсии с 1 июля

Кабинет министров в очередной раз пообещал, что исправит свою ошибку и начнет добавлять тем, кто не получил ожидаемой надбавки в октябре прошлого года. Теперь с 1 июля обещается очередное повышение. Причина - повышение социальных стандартов, предусмотренное Законом о госбюджете на 2018 год.

Кому и на сколько в это раз правительство добавит попробуем разобраться...

Хочется напомнить, что согласно статистике пенсионеров в Украине стало меньше. По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2018 года в Украине насчитывалось 11 миллионов 711 тысяч пенсионеров. При этом годом ранее их было 11 миллионов 956 тысяч.

На одного мужчину на заслуженном отдыхе приходится две женщины. Из общего числа 37%, а это 4 миллиона 366 тысяч пенсионеров, у нас мужского пола и 63% , а это 7 миллионов 345 тысяч – женского. Эксперты утверждают, что снижение числа пенсионеров связано с увеличением пенсионного стажа: пенсионеры в возрасте умирают, а многие из тех, кому исполнилось 60 лет, не имеющие трудового стажа, а значит права на пенсию и вынуждены работать до 63-65 лет, чтобы заработать стаж.

Как разъяснила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко, с 1 июля повысится минимальная пенсия для тех, у кого есть необходимый стаж работы, а это 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Теперь это будет 1434 гривен в месяц.

В этом году правительство предусматривает два перерасчета пенсий. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне десяти прожиточных минимумов, и пенсия донорам. На сегодняшний день минимальная пенсия составляет 1373 гривен. То есть повышение составит, как минимум на одну гривну, а как максимум - на 61 гривну.

Прибавка ждет и тех, у кого пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.

Те, кто заработал себе на старость больше, чем 10 минимальных пенсий сейчас получают не более 13 730 гривен, даже если рассчитанная пенсия у них намного больше, но с 1 июля им начнут платить не более 14 340 гривен. То есть у высокооплачиваемых пенсионеров прибавка составит от гривны до 610 гривен.

Социальные пенсионеры, которым платят 30% минимальной пенсии , а это 412 гривен, получат с июля на 18 гривен больше.

Для тех, кто заработал пенсию выше "минималки", но ниже "максималки", ничего не получат, за исключением получающих надбавки к пенсии в процентах от прожиточного минимума. Например, участники боевых действий получают доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, что сейчас составляет 343 гривен, а с 1 июля доплата составит 358 гривен то есть - плюс 15 гривен.

Проще говоря, если пенсия хотя бы на гривну выше, чем 1434 гриве или на гривну меньше, чем 13 730 гривен, то на повышение они права не имеют.

Таким образом, в июле пенсии поднимут в рамках индексации прожиточного минимума почти миллиону пенсионеров. Это те, кто не выполнил требования по стажу и кому "дотянули" до прожиточного, - поясняет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Таченко.

По данным ПФ, минимальную пенсию сейчас получают около 300 тысяч пенсионеров. Поэтому надбавки получат только 2,6% пенсионеров. Остальные, у которых пенсии хотя бы на гривну выше "минималки", ничего не получат.

В этом году пенсионеров ждет еще один пересмотр пенсий. С 1 декабря она поднимутся аж на 64 гривны и составит 1497 гривен. И это повышение также связано с повышением соцстандартов. При этом пропорционально вырастут и социальные пенсии, и доплаты, исчисляемые в процентах от прожиточного минимума. И если летом индексация на 62 гривны коснется около миллиона человек, то в декабре повышение оулчат уже около 10 миллионов пенсионеров. Как подсчитали в Институте демографии, именно столько украинцев на данный момент получают пенсии ниже 1497 гривен.

Между тем министр социальной политики Андрей Рева еще в мае этого года заявил, что правительство работает над повышением пенсионных выплат для тех, кто имеет большой трудовой стаж, но получал небольшую зарплату. По мнению пенсионных экспертов, самый простой путь - увеличить для этих людей ценность каждого отработанного года - то есть вернув коэффициент 1,35.

В планах правительства также повысить пенсии бывшим колхозникам, которые имели стаж, но копеечные зарплаты. При этом глава правительства Владимир Гройсман заверил, что со старта пенсионной реформы в Украине открылись новые возможности системного повышения выплат и для этой категории граждан. По его словам, выплаты вырастут у трех миллионов пенсионеров, работавших на фермах и в колхозах. Вместе с тем ни он, ни рева не сообщил, когда и каким образом это удастся сделать.

Однако Рева рассказал, чем с этого года рискуют украинские пенсионеры. Введение в Украине с 1 января накопительной пенсионной системы несет в себе большой риск, которого лишена нынешняя солидарная система. Это риск банкротства пенсионного фонда, – заявил министр. Так уже случилось со многими банками у нас в стране. По словам Ревы, главной задачей Кабмина должна быть разработка мер по предотвращению таких угроз. Необходимо создать систему, при которой украсть невозможно. Это чисто технологические вещи. Они должны быть прописаны в законе таким образом, чтобы деньги никто не мог украсть, – подчеркнул министр. Но пока риски сохраняются. Но коснется это тех поколений пенсионеров, кому сегодня 30 и 40 лет.

В свою очередь президент Петр Порошенко на днях снова заявил, что минимальную зарплату в Украине в этом году должны повысить до 4 тысяч гривен. Надо делать решительные шаги, обеспечивая рост заработной платы. В прошлом году зарплату подняли в вдвое, потом - до 3,7 тысяч, а в этом году надо поднять до четырех тысяч поставил задачу президент, заверив, что и это не предел.

Речь идет о повышении минимальной зарплаты до 4200 гривен. Пересчитать "минималку" планировали по итогам первого квартала, однако, как заявили в Минфине, бюджет недовыполнили, поэтому повышение решили отложить. Если в этом году зарплата, как заявляли ранее, дорастет до 4200 гривен, пропорционально увеличится минимальная пенсия примерно для трех миллионов украинцев. В действующем законе сказано, что украинцы, которые выполнили требование в отношении стажа должны получать пенсию в размере не менее 40% от "минималки". Так, если при действующей зарплате это 1489,2 гривен, то после повышения минималки до 4200 гривен пенсии могут увеличиться до 1680 гривен. То есть почти на 200 гривен. Кроме того, в следующем году в Украине введут новые правила индексации.

Поскольку цены выросли на 5%, значит и пенсии должны повысить как минимум на 5% – такие правила действовали в Украине до принятия пенсионной реформы-2017. Выплаты должны были расти как минимум на уровень инфляции. Причем добавляли всем примерно одну и ту же сумму, поэтому с каждым годом разрыв между маленькими и большими пенсиями увеличивался.

Уже в следующем году в Украине правила индексации кардинально изменят. Вместо одинаковых добавок всем пенсионерам выплаты будут перечислять по одной формуле. Объясняют это тем, что показатель средней зарплаты по стране устаревает с каждым годом.

Если еще несколько лет назад средняя зарплата колебалась в пределах пяти тысяч гривен, то сейчас – уже свыше восьми тысяч. Соответственно, пенсия, которую рассчитывали по "старым" показателем, будет ниже. Чтобы избежать такого "старения", правительство прописало в законе повышение пенсий за перерасчет средней зарплаты в формуле.

Для обеспечения индексации пенсии ежегодно производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, – говорится в принятом законе "О повышении пенсий". Так, среднюю зарплату будут увеличивать на 50% от роста инфляции за прошлый год и на 50% от среднегодового роста зарплат за три прошедших года.

Для примера рассчитаем, как могли бы повысить пенсии в 2018-м по новым правилам.

Согласно данным Пенсионного фонда, средняя зарплата за 2015, 2016 и 2017 годов года составляла 3661,4, 4482,35 и 6273,4 гривен соответственно. В среднем за три года зарплата выросла на 24,3%. Инфляция за прошлый год составила 13,7%. Соответственно, пенсии должны пересчитать с учетом повышения зарплаты на 19%. Предположим, что украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа после прошлогоднего осовременивания получает пенсию размером в 1317,5 гривен. Показатель средней зарплаты в формуле в этом году могли бы повысить на 19% – с 3674,4 до 4672,5 гривен. В результате пенсия выросла бы до 1530,8 гривен. В следующем году, согласно оценкам министра соцполитики Андрея Ревы, пенсии вырастут в результате пересчета примерно на 10-15%. В 2019 все будет зависеть от уровня роста зарплаты и инфляции, но ожидаем, что это будет также 10-15% повышения, – заявил чиновник.

Хотя есть и другое мнение. Через два года в нашей стране будет до полумиллиона пенсионеров, которые будут становиться еще беднее. А правительство надеется, что об этом никто не узнает. По словам генерального директора Украинской федерации страхования, эксперта по пенсионным вопросам Галины Третьяковой, сегодня пенсионеры обеспечиваются лучше, чем будут обеспечиваться пенсионеры следующих поколений. А это люди, которым сейчас по 30-40 лет. Следовательно, с каждым годом ситуация будет только ухудшаться. Мы каждый год будем получать более 200 тысяч новых пенсионеров, которые с 2018 года будут иметь пенсию на 30% ниже, чем пенсионеры к этому, - уверена эксперт.

Согласно статьи 77 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании", Пенсионный фонд ежегодно должен обнародовать прогнозы относительно того, как будет развиваться пенсионное обеспечение на ближайшие 3, 5 и 10 лет, утверждает эксперт. И добавляет, что один раз на пять лет Пенсионный фонд должен обнародовать прогнозы даже на 75 лет на будущее, чтобы сегодняшнее поколение понимало, как им ориентироваться в дальнейшем.

Сегодня даже значительное улучшение экономической ситуации и детенизация бизнеса не обеспечат содержание пенсионеров до того уровня, который будет восприниматься гражданами как достаточный.

Что бы этого избежать специалист рекомендует народным депутатам, президенту и членам правительства подать пример гражданам и открыть свои счета в негосударственных пенсионных фондах. Это и станет гарантией хранение этих денег в финансовом секторе государства.