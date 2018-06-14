ЕБРР выделит Украине 250 миллионов евро на "зеленую" энергетику

Новая программа USELF-III предусматривает выделение кредита в размере 250 миллионов евро. Как сказано в описании программы, опубликованном в четверг, 14 июня,

на сайте банка, целью программы является помощь Украине для достижения 11% валового конечного потребления электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2020 году, как это предусмотрено Национальным планом действий по возобновляемой энергии, утвержденного в октябре 2014 года.

Новая программа будет запущена для замены ныне действующей программы USELF, срок действия которой заканчивается 30 июня 2018 года.

Напомним, за время действия оригинальной программы банк профинансировал украинские проекты альтернативной энергетики на общую сумму свыше 100 миллионов евро.

Как сообщал УРА-Информ, по данным Госэнергоэффективности, за последние три года в Украине привлекли более 700 миллионов евро инвестиций в развитие альтернативных источников энергии.