Украина вдвое увеличила экспорт в Чехию – ФОТО

Отмечается, что прошлогодние достижения в экспорте были намного меньше - 53,2 млн долларов.

В экспортировании между странами появилось 209 субпозиций. Это позволило Украине заработать дополнительные 12 млн долларов.

Наиболее популярными для экспорта в страну ЕС были: руды, шлаки и зола - 40,2%; электрические машины - 22,5%; черные металлы - 7,8%; древесина и изделия из древесины - 4,1%; топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 3,8%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", совет национальной безопасности и обороны Украины готовит решение о либерализаци экспорта и импорта военного вооружения. По его словам, в Совете национальной безопасности готовится решение о либерализации внешнеэкономической деятельности. Также планируется, что это решение примут в ближайшее время, добавил секретарь СНБО.