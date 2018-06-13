11:55 13.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100196612:nastya

Украина вдвое увеличила экспорт в Чехию – ФОТО

Товарооборот между Украиной и Чехией в первом квартале 2018 года вырос до 217,7 млн долларов. Соответствующие данный опубликовало Министерство экономического развития и торговли на странице в соцсети Facebook.

Украина вдвое увеличила экспорт в Чехию – ФОТО

Отмечается, что прошлогодние достижения в экспорте были намного меньше - 53,2 млн долларов.

В экспортировании между странами появилось 209 субпозиций. Это позволило Украине заработать дополнительные 12 млн долларов.

Наиболее популярными для экспорта в страну ЕС были: руды, шлаки и зола - 40,2%; электрические машины - 22,5%; черные металлы - 7,8%; древесина и изделия из древесины - 4,1%; топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 3,8%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", совет национальной безопасности и обороны Украины готовит решение о либерализаци экспорта и импорта военного вооружения. По его словам, в Совете национальной безопасности готовится решение о либерализации внешнеэкономической деятельности. Также планируется, что это решение примут в ближайшее время, добавил секретарь СНБО.


Поделиться
Читайте также:
 
Решение суда ООН по иску Украины против РФ будет обязательным для исполнения, - МИД Сегодня абитуриенты сдают последний экзамен внешнего оценивания 2018 года Канадские депутаты требуют немедленно освободить заключенного в РФ Сенцова – ФОТО Наличный доллар в среду остался на прежнем уровне
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив