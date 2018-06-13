10:41 13.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Транзитный грузопоток Иран-Европа будет проходить через Одессу

Компания "Укрзализныця" рассчитывает на получение трех млн тонн транзитного грузопотока из Ирана, состав которых будет принимать Одесса. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Транзитный грузопоток Иран-Европа будет проходить через Одессу

Отмечается, что по новому транспортному коридору Иран – Азербайджан – Грузия – Европа планируется перевозить около 10 млн тонн грузов в год, соответственно "Укрзализныця" может рассчитывать примерно на треть из этого объема.

Как известно, грузы будут доставляться морем в порт Одессы и Черноморска.

По словам исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, в данное время достраивают железнодорожную ветку, которая свяжет Иран с Азербайджаном.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", публичное акционерное общество "Укрзализныця" с завтрашнего дня, 12 июня, запустит услугу полноценного питания в поездах. По словам исполняющего обязанности, с начала рабочей недели компания предлагает пассажирам позаботиться об отпуске. Так, на время летних каникул будет дополнительно назначено 23 поезда по востребованным направлениям.


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