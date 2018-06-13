Транзитный грузопоток Иран-Европа будет проходить через Одессу

Отмечается, что по новому транспортному коридору Иран – Азербайджан – Грузия – Европа планируется перевозить около 10 млн тонн грузов в год, соответственно "Укрзализныця" может рассчитывать примерно на треть из этого объема.

Как известно, грузы будут доставляться морем в порт Одессы и Черноморска.

По словам исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, в данное время достраивают железнодорожную ветку, которая свяжет Иран с Азербайджаном.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", публичное акционерное общество "Укрзализныця" с завтрашнего дня, 12 июня, запустит услугу полноценного питания в поездах. По словам исполняющего обязанности, с начала рабочей недели компания предлагает пассажирам позаботиться об отпуске. Так, на время летних каникул будет дополнительно назначено 23 поезда по востребованным направлениям.