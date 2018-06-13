С начала года возмещено 54,8 миллиардов НДС

Об этом в среду, 13 июня, сообщила Государственная фискальная служба. По данным ведомства, это на 14,4%, или на 6,9 миллиардов гривен превышает соответствующий показатель прошлого года.

В январе-мае 2017 года плательщикам было возвращено 47,9 миллиардов гривен, - напомнили в ГФС, добавив, что по результатам камеральных проверок с начала года возмещено 86% заявленных к возврату сумм НДС.

В фискальной службе также отметили, что динамика роста возмещенных сумм налога на добавленную стоимость сохраняется уже несколько лет. В течение января-мая 2016 года плательщикам возвращено 36 миллиардов гривен, а по результатам года - 94,4 миллиардов гривен, тогда как в соответствующем периоде 2017 года на 33% больше - 120,1 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственная фискальная служба останется в подчинении Министерства финансов. Об этом во вторник вечером, 12 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова. По ее словам, ей даже не придется ее отматывать, потому что на сегодняшний день ГФС находится в подчинении Минфина и там она будет.