20:05 13.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Европарламент выделил Украине миллиард евро макрофинпомощи

Европейский парламент в среду, 13 июня, проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро.

Европарламент выделил Украине миллиард евро макрофинпомощи

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter. По его словам, первый транш может быть выплачен уже в сентябре этого года.

Журналист также добавил, за предоставление финансирования проголосовали 527 депутатов, а против - 124.

Эту информацию с воем Twitter подтвердил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил европейских парламентариев за предоставление помощи Украине и выразил надежду на позитивное решение этого вопроса Советом ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, решение о предоставлении помощи Украине было ратифицировано Европейским парламентом 16 мая.

При этом оно было принято с поправкой, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, представляющий все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде".


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