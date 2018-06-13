Европарламент выделил Украине миллиард евро макрофинпомощи

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter. По его словам, первый транш может быть выплачен уже в сентябре этого года.

Журналист также добавил, за предоставление финансирования проголосовали 527 депутатов, а против - 124.

Эту информацию с воем Twitter подтвердил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил европейских парламентариев за предоставление помощи Украине и выразил надежду на позитивное решение этого вопроса Советом ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, решение о предоставлении помощи Украине было ратифицировано Европейским парламентом 16 мая.

При этом оно было принято с поправкой, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, представляющий все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде".