Бизнес в Украине сэкономит около двух миллиардов гривен после перехода на электронные чеки, - Гросман

После отказа от традиционных кассовых аппаратов украинский бизнес сможет сэкономить до двух миллиардов гривен. Об этом в среду, 13 июня, на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, при переходе к системе электронных чеков предприниматели избавятся от так называемой "кассовой монополии". Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу и это драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.