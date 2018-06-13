12:15 13.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100196616:Polishuk

Бизнес в Украине сэкономит около двух миллиардов гривен после перехода на электронные чеки, - Гросман

Правительство планирует перейти от кассовых аппаратов к системе электронных чеков.

Бизнес в Украине сэкономит около двух миллиардов гривен после перехода на электронные чеки, - Гросман

После отказа от традиционных кассовых аппаратов украинский бизнес сможет сэкономить до двух миллиардов гривен. Об этом в среду, 13 июня, на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, при переходе к системе электронных чеков предприниматели избавятся от так называемой "кассовой монополии". Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу и это драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", - заявил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов в качестве новейших кассовых аппаратов.


Поделиться
Читайте также:
 
Италия вызвала на ковёр французского посла из-за конфликта мигрантов В ФИФА рассчитывают на рекордный доход от ЧМ-2018 Эксклюзив: "Где МВФ, а где лес кругляк?! Таких требований нет", – А. Новак Украина вдвое увеличила экспорт в Чехию – ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив